Арештовані квартири зможуть отримати ЗСУ та ВПО – АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів запускає серію конкурсів на управління арештованими квартирами для потреб українських захисників, членів їх сімей та тих хто втратив житло.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями. Квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам, ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни", – заявила вона.

Нагадаємо:

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) уклали рамкову угоду, згідно з якою, завдяки коштам БРРЄ на 50 млн євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.