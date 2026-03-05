Фондовий ринок знизився на тлі ризиків війни на Близькому Сході та інфляції

Основні індекси Волл-стріт знизилися, оскільки конфлікт на Близькому Сході увійшов у шостий день і посилив занепокоєння щодо нового інфляційного тиску, який може ускладнити рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Стримати падіння допоміг сильний прогноз Broadcom: компанія очікує, що її виручка від чипів для штучного інтелекту наступного року перевищить 100 млрд доларів. На тлі цього акції розробника чипів зросли на 2,9%.

Попри те, що повітряна війна США та Ізраїлю проти Ірану не демонструє ознак згасання, головні індекси Волл-стріт цього тижня виглядали краще за європейські та азійські, передусім завдяки відновленню технологічних акцій, які найбільше постраждали від розпродажу в лютому.

Технологічне відновлення в попередню сесію допомогло Nasdaq відіграти всі тижневі втрати. Індекс може завершити тиждень у плюсі, якщо приріст утримається до п'ятниці.

Водночас тривалі перебої в судноплавстві через стратегічну Ормузьку протоку, ймовірно, ще більше підживлюватимуть інфляційний тиск через дорожчі енергоносії та перевезення — у момент, коли американські тарифи вже ускладнили прогноз для монетарної політики ФРС.

Будь-які ознаки того, що ціни на нафту можуть сягнути 100 доларів за барель, були б тривожними для ринків, і інвестори уважно стежили за повідомленнями про те, чи може конфлікт наближатися до завершення.

Нагадаємо:

Основні індекси Волл-стріт 2 березня знизилися, оскільки інвестори готуються до затяжного конфлікту на Близькому Сході, який може порушити глобальні торговельні маршрути та знову розкрутити інфляційний тиск.