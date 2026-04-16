Новини 16 квітня: бізнес погіршив прогнози щодо курсу валют, курс євро оновив рекорд

Про що говорили сьогодні?

Про порти: Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі у портах Великої Одеси.

Про атаку РФ: В результаті влучення російської ракети на територію одного з підприємств групи "Укр Авто" є загиблі серед співробітників.

Про курс: Учасники опитування НБУ погіршили курсові очікування в Україні – до 45.00 грн/дол. США порівняно з 44.27 грн/дол. США у попередньому кварталі.

У п'ятницю, 17 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 15 копійок до 51,42 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про АРМА: Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови АРМА не змогла ухвалити рішення про відповідність Віктора Дубовика вимогам до очільника агентства і, відповідно, не може внести Кабміну подання про його призначення.

Ексклюзив ЕП

Випустили пару: влада не контролює ринок вейпів, який повністю перебуває в "тіні"

Майже кожна електронна сигарета, яка продається в Україні, – незаконна. Попри це, вейпи набувають дедалі більшої популярності. Чи можна з цим щось вдіяти і скільки "тінь" коштує державі?

Яких спеціалістів і де бронюють роботодавці

Кількість заброньованих працівників в Україні за останній рік зросла на третину. "Було десь мільйон, зараз – десь мільйон триста", – повідомив на початку 2026 року міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.