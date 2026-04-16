"Законом не передбачено": Дубовика не змогли рекомендувати на голову АРМА

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови АРМА не змогла ухвалити рішення про відповідність Віктора Дубовика вимогам до очільника агентства і, відповідно, не може внести Кабміну подання про його призначення.

Про це заявили на засіданні комісії 16 квітня.

Під час голосування 4 із 6 членів комісії підтримали кандидата, однак серед них був лише один представник міжнародних партнерів.

Водночас закон вимагає не менше чотирьох голосів, з яких щонайменше два мають належати членам комісії, делегованим за пропозицією партнерів з розвитку.

У комісії зазначили, що така ситуація прямо не врегульована законом про АРМА, а отже це унеможливлює ухвалення рішення про відповідність кандидата вимогам до голови агентства.

Через це комісія також не може подати Кабінету міністрів кандидатуру для призначення.

Після цього комісія оголосила про завершення засідання. До питання подальших кроків у конкурсі вона пообіцяла повернутися пізніше.

Довідка. Наразі Віктор Дубовик очолює директорат з питань правової політики Офісу президента.

Нагадаємо:

30 липня 2025 року Кабінет міністрів звільнив Олену Думу з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Перший етап конкурсу на голову АРМА – тестування на знання законодавства – відбувся 11 березня 2026 року. Його пройшли 14 із 15 кандидатів.

Другий етап відбору на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів пройшов лише один із 13 кандидатів – Віктор Дубовик, який очолює директорат з питань правової політики Офісу президента.