У Резерв+ тимчасово не можна буде отримати певні послуги
ЕП
11 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
"Нагадуємо, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF"", – йдеться в повідомленні.
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі, зазначили у відомстві.
Нагадаємо:
23 вересня спостерігалось ускладнення обміну даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.