У Резерв+ тимчасово не можна буде отримати певні послуги

11 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Нагадуємо, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF"", – йдеться в повідомленні.

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі, зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

23 вересня спостерігалось ускладнення обміну даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.