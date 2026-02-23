Надходження військового збору зросли на третину: регіони-лідери зі сплати

У січні платники податків перерахували на підтримку Збройних Сил України 13,8 млрд грн військового збору, що на 30% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними податкової, лідери за обсягами перерахувань серед регіонів:

- Київ – 4,4 млрд грн,

- Дніпропетровська область – 1,5 млрд грн,

- Львівська область – 1,1 млрд грн,

- Харківська область – 0,9 млрд грн.

Зазначається, що військовий збір є обов'язковим для всіх, хто отримує доходи:

- ФОП на єдиному податку:

1, 2 та 4 групи сплачують 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року – у 2026 році це 864,70 грн щомісяця;

3 група (крім е-резидентів) – 1% від доходу щоквартально.

- Підприємці на загальній системі – 5% від чистого річного доходу;

- Наймані працівники – 5% від нарахованої зарплати.

Нагадаємо:

У 2025 році надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень, що у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).