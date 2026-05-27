РФ вирішила, що Центробанк й "Сбербанк" мають самостійно збивати дрони

Росія ухвалила закон, який дозволяє її центральному банку та іншим фінансовим установам використовувати системи оборони й озброювати працівників для відбиття атак дронів без залучення спецпідрозділів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на документи.

Агентство пише, що Україна регулярно атакує Росію дронами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому 2022 року. Частою ціллю стає енергетична інфраструктура, оскільки Київ прагне позбавити Москву доходів від нафти та газу і наблизити завершення війни.

Системи захисту від дронів мають розмістити біля центрального банку, найбільшого банку країни "Сбербанку" та Російської асоціації інкасації. Працівникам цих установ дозволять мати зброю.

Установи самі покриватимуть витрати на протидроновий захист, сказав голова фінансового комітету Держдуми Анатолій Аксаков.

У вівторок Олександр Шохін, голова найвпливовішого бізнес-лобі Росії, сказав лідеру РФ Володимиру Путіну, що компанії готові фінансувати закупівлю важчої зброї та електронних систем для захисту своєї інфраструктури від атак дронів.

Нагадаємо:

Губернатор Ростовської області РФ і так званий губернатор тимчасово окупованого Криму заявили про атаку на регіони, зокрема нібито ракетами; у Таганрозі видно дим над територією авіазаводу, у Севастополі під ударом міг бути штаб ВПС Чорноморського флоту РФ.