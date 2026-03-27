В Мінекономіки повідомили, коли українці отримають Нацкешбек за січень

27 березня розпочинається виплата Національного кешбеку за січень. Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що кошти надійдуть громадянам, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вибрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку Дія. Загалом кешбек за січень надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми.

За даними Мінекономіки, від початку дії програми громадяни купили товарів з "Національного кешбеку" на суму понад 67,38 млрд грн.

Читайте також: "єБак" від Зеленського: "кешбек" на пальне профінансують всі українці

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів.

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становить 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".