Більше вакансій, вищі зарплати: як за рік змінюється ринок праці для людей з інвалідністю

В Україні за рік кількість вакансій для людей з інвалідністю зросла на 17%, а медіанні зарплати – на 26%.

Про це свідчить аналіз OLX Робота.

У травні 2026 року на платформі було 13 135 вакансій, які підходять для людей з інвалідністю, а у травні 2025 року таких оголошень – 11 225, тобто, за рік кількість пропозицій зросла на 17%.

За даними OLX Робота, у вакансіях, відкритих для людей з інвалідністю, також спостерігається позитивна тенденція до зростання заробітних плат. У травні 2026 року медіанна зарплата в таких пропозиціях становила 26,4 тис. грн, що на 26% більше, ніж у травні 2025 року.

Аналітики платформи також порівняли топ-10 вакансій із найвищими медіанними зарплатами, доступних для людей з інвалідністю у травні 2026 року, з медіанними зарплатами за цими ж професіями на ринку праці загалом.

Так, найвищу медіанну зарплату серед таких вакансій пропонували штукатурам – 80 тис. грн, що на 23% більше, ніж у цій же професії по ринку загалом (65 тис. грн).

Далі у рейтингу:

фасадники – 75 тис. грн проти 57 тис. грн по ринку (+32%);

муляри – 73,3 тис. грн проти 57,5 тис. грн (+27%);

далекобійники – 60 тис. грн проти 58,8 тис. грн (+2%);

стоматологи – 60 тис. грн проти 32,5 тис. грн (+85%);

рихтувальники – 56,3 тис. грн проти 50 тис. грн (+13%);

монтажники – 50 тис. грн проти 35 тис. грн (+43%);

автомаляри – 50 тис. грн проти 37,8 тис. грн (+32%);

маляри – 50 тис. грн проти 35,9 тис. грн (+39%);

автоелектрики – 50 тис. грн проти 42,5 тис. грн (+18%).

"Загалом результати дослідження свідчать про поступове посилення інклюзивності українського ринку праці. Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей з інвалідністю, а рівень оплати праці в таких пропозиціях продовжує зростати", – зазначили в OLX Робота.

Нагадаємо:

У середині травня в Україні стартувала програма навчання та стажування для людей віком понад 50 років. Станом на 22 червня 1 554 українці вже працевлаштувалися або почали стажування.