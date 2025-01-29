Організував закупівлю неякісного одягу для ЗСУ: депутат з Кіровоградщини отримав підозру

Працівники ДБР та Нацполіції повідомили про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградщини та його спільникам, які організували закупівлю неякісного одягу для військових.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Організатором цієї схеми став депутат однієї з міських рад на Кіровоградщині, який за сумісництвом був власником та директором одного з підприємств. Посадовець, дізнавшись, що на Херсонщині планується низка закупівель одягу для військових, вирішив на них "заробити".

До оборудки він залучив знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку.

Фігуранти закуповували дешевий неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн гривень.

Наразі депутату, його спільнику та бухгалтеру повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрило керівника підприємства на розтраті понад 43 млн грн бюджетних коштів.