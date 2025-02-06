Заволоділи понад 100 млн гривень при закупівлі дров для ЗСУ: фігуранти отримали підозру

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За матеріалами слідства, організував протиправну схему колишній очільник КЕВ Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

За даними ДБР, учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми.

Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн гривень.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Працівники ДБР та Нацполіції повідомили про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградщини та його спільникам, які організували закупівлю неякісного одягу для військових.