Верховний Суд не дозволив компаніям Суркісів стягнути з Приватбанку $250 мільйонів

Верховний Суд закрив провадження за позовом компаній Суркісів проти Нацбанку, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державного Приватбанку, який передбачав стягнення $250 млн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг Нацбанку та "Приватбанку" у справі № 826/1317/17 є остаточною та оскарженню не підлягає.

У 2016 році НБУ у процесі націоналізації визнав родину Суркісів та їхні компанії пов'язаними з Приватбанком особами. Тож, кошти, розміщені компаніями-нерезидентами на депозитних рахунках кіпрської філії банку, були включені до процедури bail-in.

У 2017 році вже ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов цих іноземних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, про оскарження процедури bail-in у частині визначення компаній пов’язаними з Приватбанком особами, і постановив стягнути із держбанку понад $250 млн.

В НБУ повідомили, що це це лише одна з чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти Приватбанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації.

Загалом справи родини та компаній Суркісів розглядаються судами з 2017 року.

"Порушуючи законодавство та подаючи однакові позови проти Приватбанку у різні суди в Україні та на Кіпрі, вони намагаються довести, що були начебто незаконно позбавлені своїх депозитів, оскільки не є пов'язаними особами з Приватбанком та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим", – йдеться у повідомленні.

Загалом вони намагаються стягнути з держбанку понад $350 млн у судах різних юрисдикцій.

Нагадаємо:

Верховний суд наприкінці березня 2024 року задовольнив касаційну скаргу державного Приватбанку та Міністерства фінансів, якою не дозволив шістьом компаніям-нерезидентам, наближеним до родини Суркісів, стягнути з держави 350 мільйонів доларів.