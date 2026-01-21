Preply став українським "єдинорогом": компанію оцінили у $1,2 мільярда

Маркетплейс для вивчення мов Preply з українським корінням тепер оцінюється у $1,2 млрд після залучення $150 млн у раунді Series D, що відкриває нову сторінку для 14-річної компанії.

Про це повідомляє TechCrunch.

Хоча Preply з'єднує тих, хто вивчає мови, з викладачами ще з 2013 року, нині компанія вже 12 місяців є прибутковою за EBITDA. І не випадково: вона також суттєво посилила інтеграцію ШІ, щоб підтримувати 100 000 своїх викладачів і продовжувати масштабування.

За словами Бігая, Preply уже застосовує ШІ у функціях на кшталт підсумків уроків і домашніх завдань, а також для підбору викладачів, які найкраще відповідають потребам учнів.

Щоб розвивати ці можливості далі, компанія нині наймає ШІ-фахівців у своїх чотирьох офісах — у Барселоні, Лондоні та Нью-Йорку, а також у Києві, з якого компанія не пішла попри російське вторгнення.

Хоча штаб-квартира Preply розташована у США, де компанія й отримала перший старт, Бігай і його співзасновники — українці, і компанія дуже активно підтримує свою країну. Вони роблять це різними способами від початку війни, зокрема як роботодавець. "Ми дуже віддані українському офісу", — сказав Бігай.

Із 750 працівників Preply приблизно 150 працюють з Києва — попри те, що російські удари регулярно змушують людей спускатися в укриття, а відключення електроенергії ускладнюють нинішню морозну зиму.

"У нашому офісі є різні генератори, тож у нас є електрика, інтернет, в офісі тепло, і він відкритий 24/7, щоб будь-який член української команди міг прийти в будь-який час", — сказав Бігай.

Читайте також: Кирило Бігай, Preply: Нам необхідно 6-7 років, щоб вийти на оцінку в 1 мільярд доларів

Нагадаємо:

У березні 2022 року освітня платформа Preply, заснована українською командою, заявила, що репетитори з РФ тепер не зможуть заробляти гроші на її платформі.