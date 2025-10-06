Розробник monobank стає першим українським фінтех-єдинорогом

Розробник мonobank отримає інвестицію для досягнення вартості у мільярд доларів

Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) оголосив про інвестицію в IT-холдинг "Fintech-IT Group" (розробника екосистеми mono), за оцінкою, у понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

UMAEF є корпорацією штату Делавер, діяльність якої здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів.

Як йдеться у повідомленні, Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та кілька інших.

Холдинг є постачальником програмного забезпечення для "УніверсалБанку" в межах проєкту monobank.

Представник UMAEF увійде до складу ради директорів Fintech-IT Group.

Поняття "Єдинорог" вживають, коли приватний стартап досягає вартості 1 мільярд доларів США.

