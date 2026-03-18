Українські miltech-інвестиції зросли майже у 20 разів за два роки

Венчурні інвестиції в українські оборонні технології у 2023 році становили 6,7 млн дол., а у 2025 – близько 129 млн дол., що свідчить про зростання у понад 19,2 раза.

Про це йдеться у звіті AVenture Dealbook.

Miltech стала галуззю українських стартапів з найбільш стрімким розвитком. У 2024 році обсяги інвестування підскочили у 8,8 раза, становивши 59 млн дол. У 2025 році вони зросли ще у 2,19 раза.

Також зазначається, що реальний обсяг інвестицій може бути значно вищим, оскільки багато miltech-інвестицій є засекреченими з безпекових міркувань.

Середній обсяг однієї угоди у miltech-секторі становив 2,1 млн дол., перевищивши середній обсяг у 2024 році у п'ять разів. Водночас кількість угод знизилася на 22%.

Попри новизну галузі для українського ринку, частина компаній вже стала прибутковою. Серед лідерів виділяють Skyeton, Antonov, Ukrspecsystems, Fire Point, Athlon Avia, SkyFall, Airlogix та TAF Industries.

Зовнішні інвестиції в сектор становили 49%. Ще 25% – спільні вкладення закордонних та українських інвесторів.

