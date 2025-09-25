ВАКС призначив ексдиректору оборонного підприємства 10 років тюрми: заочно

Суддя Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко ухвалила вирок колишньому директору оборонного держпідприємства "Мікротек" Сергію Швидкому.

Про це повідомила пресслужба ВАКС та Центр протидії корупції.

Швидкого визнали винуватим у справі про заволодіння коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки Збройних Сил України.

Посадовцю призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього майна.

Також він має сплатити штраф понад 59 тисяч грн і не зможе обіймати певні посади строком на 3 роки.

За версію НАБУ і САП, Швидкий навмисно використав своє службове становище, змовився з директором "Новокаховського електромашинобудівного заводу" Євгенієм Оборіним, завдавши збитків на 7,3 млн грн.

Оборін раніше пішов на угоду зі слідством. Він у повному обсязі відшкодував завдані внаслідок збитки та отримав покарання відповідно до вимог закону.

У ЦПК нагадали, що Швидкий з жовтня 2022 року переховується від слідства, тому стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування, а під час судового розгляду - спеціальне судове провадження.

