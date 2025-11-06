ФОПи цьогоріч збільшили сплату єдиного податку: в яких регіонах додали найбільше

В Україні ФОПи сплатили 44,18 млрд грн єдиного податку за 9 місяців 2025 року. Це на 10% більше, ніж торік, і у 1,8 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Водночас кількість ФОПів майже не змінилася: лише +0,75%.

Київ традиційно залишається головним платником: столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн (22% усіх сплат). На другому місці — Львівщина із 3,99 млрд грн (9%), а замикає трійку Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області — +15%, а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській — по +13%.

"Оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є значною. Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на початок жовтня в Україні 225 046 фізичних осіб-підприємців (ФОП) було відкрито цьогоріч. Порівняно з минулим роком, кількість відкриттів майже не змінилась.