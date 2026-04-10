Кожен сьомий ФОП в Україні має найманих працівників

В Україні наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.

Про це йдеться в аналітиці від Опендатабот.

"302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тисяч українців торік. Наразі на 1 підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, 3 співробітники. Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця", – зазначається в дослідженні.

Згідно з аналітикою, найбільше ФОПів із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Майже наздоганяє Львівщина — 27 275 підприємців. Третє місце займає Київ із 25 782 ФОПами.

Водночас найбільший приріст підприємців із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%) областях.

Найбільше ж найманих працівників у ФОПів зафіксовано на Львівщині — 74 648 людей. Наслідує Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272 найманих працівники у ФОПів, йдеться в дослідженні.

Загалом, як підкреслюють аналітики, завдяки ФОПам, понад 2,9 млн українців мали роботу торік: 2,1 млн займають себе самостійно та понад 817 тисяч — працевлаштовані співробітники.

В Україні на початку 2026 року нараховувалось 2,1 млн ФОПів, що на 6 тисяч більше, ніж наприкінці минулого року.

Понад 153 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні з даними Єдиного державного реєстру. Це 61% від загальної кількості новостворених ФОПів у 2025 році.