В Україні на третину поменшало втрат мобільних телефонів

За перший квартал 2025 року українці втратили або в них викрали 3191 мобільний телефон. Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік.

Про це повідомляє платформа з відкритими даними "Опендатабот".

Згідно з дослідженням, загалом кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони — на 33% менше, ніж у 2023 році.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві — 352 випадків (11% від загальної кількості). По 10% крадіжок смартфонів припадають на Запорізьку (331 випадок) та Київську області (330 випадків). Найменше викрадали мобільні телефони у Херсонській області (лише 4 випадки).

За даними "Опендатабот", 4 роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів цьогоріч. Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів XIAOMI, 638 телефонів SAMSUNG та 573 IPHONE.

Нагадаємо:

Від початку 2024 року і до кінця травня в Україні було втрачено або викрадено понад 6,6 тисячі телефонів. Це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021-му, та у 1,3 раза менше, ніж у 2023 році.