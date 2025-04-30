В Украине на треть уменьшилось количество потерь мобильных телефонов

За первый квартал 2025 года украинцы потеряли или у них похитили 3191 мобильный телефон. Это почти на 34% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает платформа с открытыми данными "Опендатабот".

Согласно исследованию,в целом количество похищений и потерь смартфонов уменьшается год от года. Так, за весь 2024 год было похищено или потеряно 19 463 телефона - на 33% меньше, чем в 2023 году.

Наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов в этом году зафиксировано в Киеве - 352 случаев (11% от общего количества). По 10% краж смартфонов приходятся на Запорожскую (331 случай) и Киевскую области (330 случаев). Меньше всего похищали мобильные телефоны в Херсонской области (всего 4 случая).

По данным "Опендатабот", 4 года подряд наиболее востребованными у воров являются XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. На них приходится почти 70% от всех потерянных телефонов в этом году. Так, за первый квартал 2025 года воры похитили или украинцы потеряли 997 телефонов XIAOMI, 638 телефонов SAMSUNG и 573 IPHONE.

Напомним:

С начала 2024 года и до конца мая в Украине было потеряно или похищено более 6,6 тысячи телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021-м, и в 1,3 раза меньше, чем в 2023 году.