В Україні втричі зросла кількість людей з ігровою залежністю

В Україні за рік утричі зросла кількість людей з ігровою залежністю. У Реєстрі лудоманів перебуває 12 807 українців.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Упродовж минулого року Реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.

За даними "Опендатабот", загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

Зазначається, що 99% усіх записів у Реєстрі – це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження – від шести місяців до трьох років.

Водночас лише 1% – це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік.

Торік щомісяця до реєстру потрапляли у середньому 780 осіб — це у 2,8 раза більше, ніж у 2023, коли перелік поповнювався на приблизно 280 осіб на місяць. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні — 1 041, а найменше у червні — 524.

За перші два місяці 2025 року до Реєстру вже внесено 1 719 осіб, тобто, в середньому, 860 на місяць — це на 10% більше, ніж у 2024.

В "Опендатабот" підкреслили, що наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини – зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Нагадаємо:

Верховна Рада 4 грудня 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

У лютому 2025 року Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.

В березні Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.