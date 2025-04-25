В Украине втрое выросло количество людей с игровой зависимостью

В Украине за год втрое выросло количество людей с игровой зависимостью. В Реестре лудоманов находится 12 807 украинцев.

Об этом сообщает "Опендатабот".

В течение прошлого года Реестр пополнился на 9 389 человек, а 1 496 были исключены из-за завершения срока ограничения.

По данным "Опендатабот",всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены.

Отмечается, что 99% всех записей в Реестре - это добровольные обращения. Люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх. Срок такого ограничения - от шести месяцев до трех лет.

В то же времятолько 1% - это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ. За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они состоялись в прошлом году.

В прошлом году ежемесячно в реестр попадали в среднем 780 человек - это в 2,8 раза больше, чем в 2023 году, когда перечень пополнялся примерно на 280 человек в месяц. Больше всего заявлений о самоограничении поступило в апреле - 1 041, а меньше всего в июне - 524.

За первые два месяца 2025 года в Реестр уже внесено 1 719 человек, то есть, в среднем, 860 в месяц - это на 10% больше, чем в 2024.

В "Опендатабот" подчеркнули, что сейчас в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины - в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Напомним:

Верховная Рада 4 декабря 2024 года приняла в целом законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за игорным бизнесом.

В феврале 2025 года Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации.

В марте Кабинет министров создал государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.