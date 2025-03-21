В Україні продовжують дорожчати продукти: що зросло в ціні найбільше

У березні в Україні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За їхніми підрахунками, найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів. Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.

Також зросли ціни на курятину. За даними УКАБ, куряча тушка додала 10%, філе – 7%, стегно – 5%. Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись. Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%.

Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактор впливу – вартість кормів і погодні умови.

Експерти зазначають, що молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко +11%, сир голландський +7, вершки +5%. Основними причинами зростання цін були: сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня).

За даними УКАБ, ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Олія подорожчала на 4% за місяць, що пов’язано зі зростанням цін на насіння соняшника.

Аналітики додали, що єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят.

Нагадаємо:

В Україні всередині березня огірки коштували на 10%, помідори – на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Українські фермери продають моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.