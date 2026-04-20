В Україні знов дорожчає морква: яка її ціна

На українському ринку третій тиждень поспіль триває зростання цін на моркву.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Йдеться, що в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів середньої та високої якості. На тлі сформованої ситуації виробники цієї продукції продовжують активно підвищувати відпускні ціни на наявні обсяги.

За даними аналітиків, наприкінці минулого тижня морква реалізувалась по 7–14 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше. При цьому придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше.

Більшість учасників ринку сходяться на думці, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі.

Водночас нинішні ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року.

Станом на 10 квітня на українському ринку морква пропонувалась до продажу по 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.