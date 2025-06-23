Скандал із Гусаковим: В Україні посилять контроль за зборами коштів на благодійність

Кабінет міністрів планує посилити контроль за прозорістю благодійних зборів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками координаційної наради уряду.

"Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів", – написав Шмигаль.

Прем'єр наразі не розкрив подробиць.

Нагадаємо:

18 червня у соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Зеленський прокоментував скандал із ймовірним шахрайством хворого на СМА інфлюенсера Назарія Гусакова, який збирав гроші на власне лікування.

СЕО monobank Олег Гороховський заявив, що менеджери банку не допомагали інфлюенсеру Назарію Гусакову зі зборами коштів на лікування.

Національна поліція очікує на звернення можливих потерпілих від дій львів’янина Назарія Гусакова з діагнозом спінальна м’язова атрофія (СМА).