Гороховський прокоментував скандал із Назарієм Гусаковим

СЕО monobank заявив, що менеджери банку не допомагали Гусакову зі зборами.

Про це Гороховський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Співзасновник банку зазначив, що на банці Назарія для зборів є залишки. Подальші списання з неї будуть можливі лише проти виставлених рахунків за лікування.

"Він збирав гроші на лікування та зібрав чимало. Збирав, до речі, не тільки на Банку, а й на рахунки Привату. Наразі схоже, що він обманював і використав гроші не за призначенням. Мені складно тут оцінювати і виступати арбітром", – сказав Гороховський.

Водночас Гороховський зазначив, що менеджери monobank не допомагали Назарію Гусакову зі зборами і він був у рівних умовах відносно інших клієнтів банку.

Нагадаємо:

18 червня у соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).

Зеленський прокоментував скандал із ймовірним шахрайством хворого на СМА інфлюенсера Назарія Гусакова, який збирав гроші на власне лікування.