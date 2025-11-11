В Україні попит на купівлю житла падає, а ціни – зростають

У жовтні попит на новобудови серед українців знизився у значній частині країни, в деяких регіонах зростає вартість квадратного метра.

Про це йдеться в дослідженні DIM.RIA.

Зазначається, що найбільший приріст ціни на первинне житло у Вінницькій (+4,7%) та Житомирській (+4%) областях. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 427/м².

Найнижчі ціни — у деяких прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області, йдеться в аналітиці.

Водночас попит на новобудови в Україні знизився. Найістотніше – у Чернігівській (-35%), Запорізькій (-29%) та Кіровоградській (-21%) областях. Зростання попиту зафіксовано у західних регіонах: найбільше — у Хмельницькій (+13%), Чернівецькій (+11%) та Житомирській (+10%).

За даними DIM.RIA, вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $17 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у жовтні становить $95 тис.

У жовтні попит на нерухомість вторинного ринку знизився по всій території України. Найвідчутніше падіння — у Хмельницькій (-39%), Харківській (-26%), Тернопільській (-18%) областях, свідчить аналітика.

Нагадаємо:

За підсумками вересня на первинному ринку житла у значній частині регіонів України спостерігалось зростання вартості квадратного метра.

Вартість вторинного житла у більшості областей західної частини України продовжувала зростати, а у прифронтових регіонах — здебільшого падала або трималась стабільної ціни.