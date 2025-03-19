В Україні очікується ріст цін на цукор: причини

В Україні відпускні ціни на цукор із заводу із заводу коливається в межах 24,60–25,30 грн/кг, проте очікується подальший підйом.

Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

За словами експертів, на ринок впливає зростання внутрішнього попиту та відкриття ринку Євросоюзу.

"Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін," – зазначають у ПУСК.

Крім цього, як зазначають аналітики, на ціноутворення традиційно впливає сезонний тренд. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.

"Сезонно ми бачимо зростання котирувань з січня по червень-липень. Враховуючи поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27–28 грн/кг з ПДВ," – вважають експерти.

Нагадаємо:

Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

Україна за перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) експортувала понад 403,5 тис. тонн цукру.