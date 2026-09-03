Українські цукровики збільшили експорт: хто покупці

За підсумками маркетингового року українські виробники експортували 646 тис. тонн цукру, що на 11% більше, ніж у минулому сезоні.

Про це повідомили у національній асоціації цукровиків "Укрцукор".

Для цукровиків маркетинговий рік 2025/26 завершився 31 серпня, зазначили у асоціації.

"Українські виробники експортували 646 тис. тонн цукру – на 11% більше, ніж у минулому сезоні. Це дозволило країні отримати майже 300 млн. дол. валютної виручки", – говориться у повідомленні.

Частка експорту до ЄС у 2025/26 МР зросла з 17% до 20%, при цьому 55% поставок до ЄС припало на Болгарію. Серед найбільших покупців українського цукру також були Узбекистан (17%) та Ліван (16%).

"Незважаючи на воєнні виклики, нам вдалося не лише зберегти високий рівень експорту, а й збільшити його на 11% – з 580 тис. тонн до 646 тис. тонн", зазначила голова асоціації цукровиків Яна Кавушевська.

За її словами, важливу роль у цьому відіграло повернення українського цукру на традиційні ринки Центральної Азії, "які стрімко увійшли до ТОП-3 напрямків експорту та допомогли компенсувати обмеження, запроваджені на ринку ЄС".

За поточним прогнозом "Укрцукру", у 2026/27 МР виробництво цукру в країні складе близько 1,2 млн тонн. Цього має бути достатньо для забезпечення внутрішнього ринку та формування експортного потенціалу на рівні близько 300 тис. тонн.

"Переробка цукрових буряків у цьому сезоні розпочнеться після 10 вересня – приблизно на два тижні пізніше, ніж зазвичай", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Український клуб аграрного бізнесу повідомляв, що у 2025-26 маркетинговому році (МР) Україна експортує 505 тис. т цукру, що на 19,7% менше, ніж попереднього маркетингового року.

Восени 2025 року ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Після цього європейські виробники цукру та цукрових буряків звернулися до європейських інституцій з вимогою запровадити обмеження на імпорт цукру-сирцю для потреб переробних підприємств, зокрема з України.