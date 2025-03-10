За півроку Україна експортувала понад 400 тисяч тонн цукру: найбільші покупці
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Україна за перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) експортувала понад 403,5 тис. тонн цукру.
Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків "Укрцукор".
Зазначається, що 98,4% обсягу було спрямовано на Світовий ринок, 1,6% - країни ЄС.
Експорт в ЄС відновився у лютому і склав 6 559т. Основними країнами ЄС, куди поїхав український цукор, стали Болгарія (72% експортованого обсягу), Греція (12%) та Італія (12%).
В цілому ж головними напрямками експорту українського цукру у перші 6 місяців 2024/25МР залишаються:
- Туреччина (18% всього експорту);
- Лівія;
- Північна Македонія;
- Сомалі;
- Шрі-Ланка.
За даними асоціації, у виробничому сезоні 2024 українські цукровики виробили 1,8 млн тонн цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік.
Нагадаємо:
Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.