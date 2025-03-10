За півроку Україна експортувала понад 400 тисяч тонн цукру: найбільші покупці

Україна за перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) експортувала понад 403,5 тис. тонн цукру.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків "Укрцукор".

Зазначається, що 98,4% обсягу було спрямовано на Світовий ринок, 1,6% - країни ЄС.

Експорт в ЄС відновився у лютому і склав 6 559т. Основними країнами ЄС, куди поїхав український цукор, стали Болгарія (72% експортованого обсягу), Греція (12%) та Італія (12%).

В цілому ж головними напрямками експорту українського цукру у перші 6 місяців 2024/25МР залишаються:

- Туреччина (18% всього експорту);

- Лівія;

- Північна Македонія;

- Сомалі;

- Шрі-Ланка.





За даними асоціації, у виробничому сезоні 2024 українські цукровики виробили 1,8 млн тонн цукру. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік.





Нагадаємо: