В Україні підскочили ціни на картоплю: скільки вона коштує

З початку цього тижня на внутрішньому ринку України картопля почала дорожчати.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

За словами виробників, запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються, і саме це є головною причиною зростання цін.

За даними аналітиків, українські виробники пропонують до продажу картоплю в діапазоні 7-14 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року.

Експерти вважають, що в останні місяці поточного маркетингового сезону не виключено і масових постачань імпортної картоплі на український ринок, що є традиційним, незважаючи на високі показники виробництва в Україні.

Також, за словами аналітиків, підтримку цін надає досить високий попит на якісну продукцію з боку гуртових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів такої продукції.

Фермери, у свою чергу, пов'язують основні проблеми якості з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж, в середньому на 56% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Україна в січні-грудні 2025 року імпортувала 138,41 тис. тонн картоплі, що у 5,3 раза (+431,3%) більше проти 2024 року, коли в країну було ввезено 26,05 тис. тонн.