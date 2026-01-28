Імпорт картоплі в Україну підскочив на 431% торік: хто основні постачальники

Україна в січні-грудні 2025 року імпортувала 138,41 тис. тонн картоплі, що у 5,3 раза (+431,3%) більше проти 2024 року, коли в країну було ввезено 26,05 тис. тонн.

Про це повідомила Державна митна служба, передає "Інтерфакс-Україна".

У грошовому вимірі імпорт картоплі зріс у 4,9 раза (+391,9%), до $74,82 млн проти $15,21 млн роком раніше.

При цьому основний імпорт здійснювався із Польщі (38,2%), Єгипту (14,1%), Нідерландів (10,8%).

Експорт картоплі з України за цей же період становив 2,38 тис. тонн, що на 11,2% менше, ніж у 2024 році (2,68 тис. тонн).

Водночас попри фізичне скорочення обсягів експорту, у грошовому вимірі реалізація української картоплі за кордон була вигіднішою і принесла на 3,1% ($584 тис.) виторгу більше, ніж у 2024 році ($566 тис.). Основними покупцями були Молдова (60,2% всіх експортних поставок), Азербайджан (35,4%) і Грузія (1,2%).

Нагадаємо:

У сезоні-2024 в Україні був неврожай картоплі через посуху, надвисокі температури та брак насіннєвого матеріалу.