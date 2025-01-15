В Україні очікують пік цін на пшеницю до кінця зими

В аналітичному центрі сільгоспкооперативу "ПУСК", створеного у межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), очікують пік цін на українську пшеницю у січні-лютому 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба ВАР.

Зазначається, що попри певну стриманість імпортерів, українські трейдери демонструють стабільний темп експорту.

"Станом на 13 січня Україна експортувала майже 400 тисяч тонн пшениці, і, за прогнозами, до кінця лютого цей показник може сягнути 1 мільйона тонн. На тлі глобальних обмежень та квот, які впливають на пропозицію, ми бачимо стабільний експортний потенціал", — йдеться у повідомленні.

Одним із факторів, що впливають на ціни, є обмеження експорту російської пшениці. За словами аналітиків, трейдери поступово підвищують пропозиції, а вартість пшениці в портах України становить 220–225 дол./т

До того ж у січні та лютому традиційно спостерігаються максимальні показники цін на пшеницю, тож експерти очікують, що ціна за третій клас пшениці може сягнути 230 дол./т.

Аналітики також відзначили вплив локальних факторів у підтримці цін, зокрема за укладеним меморандумом між Українською зерновою асоціацією та Міністерством сільського господарства, експорт пшениці не перевищить 16,2 млн т, що дозволяє уникнути різких змін на внутрішньому ринку.

В повідомленні зазначається, що конкуренція між борошномелами та експортерами стимулює локальний ринок, сприяючи стабільному зростанню цін, особливо взимку. Так, на внутрішньому ринку ціни за 2-3 клас пшениці знаходяться від 9500 до 10300 грн/т, залежно від обсягів партій.

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