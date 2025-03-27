В Україні можуть знизитись ціни на 50% ліків

Результатом реформування ринку ліків в Україні може стати зниження цін на 50% препаратів.

Про це сказав народний депутат, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності профільного комітету Верховної Ради Сергій Кузьміних, пише РБК-Україна.

За його словами, після зниження цін на 100 медичних препаратів, наступний етап – формування референтного ціноутворення.

"Є задача – сформувати референтні ціни на лікарські препарати до 28 квітня. Буде обиратися середня ціна, враховуючи приклади цін чотирьох країн. Після цього відбудеться створення національного каталогу. Згідно Закону, всі препарати повинні бути включені до нього до кінця червня цього року. Так ми отримаємо граничну оптову ціну, до якої додамо встановлені МОЗ націнки для оптовика та аптеки, та отримаємо максимальну фінальну вартість, вище якої аптека не має права продавати", – сказав Кузьміних.

Він вважає, що після цього знизиться вартість понад 200 препаратів.

"Гадаю, ми будемо бачити, що в ціні знизилися близько 50% наявних на ринку лікарських засобів", – додав він.

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Нагадаємо:

19 лютого стало відомо, що в Україні з 1 березня на 30% зменшаться ціни на 100 найбільш популярних ліків.