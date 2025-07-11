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Україна та ЄБРР підписали меморандум, який передбачає запуск нової фондової біржі

Віктор Волокіта — 11 липня, 18:43
Україна та ЄБРР підписали меморандум, який передбачає запуск нової фондової біржі
мінфін

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в країні, який передбачає запуск нової фондової біржі.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Документ був підписаний на полях римської Конференції з питань відновлення України.

Меморандумом передбачається створення цілісної ринкової інфраструктури – від біржової торгівлі до клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів.

Меморандум передбачає:

  • створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;
  • участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;
  • залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;
  • запуск нової фондової біржі;
  • оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.

"Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки", - йдеться в повідомленні.

Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, голова Андрій Пишний, т.в.о. голови НКЦПФР Ярослав Шляхов та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Наступним етапом стане внесення законодавчих змін, проведення конкурсу для залучення інвестора та реформа управління ринковими інституціями.

фондові біржі ЄБРР

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Україна та ЄБРР підписали меморандум, який передбачає запуск нової фондової біржі
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