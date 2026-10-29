"Підписку на інсайди" Трампа за $100 000 могли купити дві інвестфірми та світове медіа

За підписку Трампа могли заплатити Bloomberg та фірми з Волл-стріт

Truth Social нібито уклала угоду з інформаційним агентством Bloomberg та двома компаніями з Волл-стріт щодо прискореного доступу до дописів президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, які, за словами агентства, безпосередньо обізнані з цим питанням.

Фірм з Волл-стріт, які могли купити підписку – Susquehanna International Group та Jump Trading – спеціалізуються на високочастотному трейдингу з використанням алгоритмічних та автоматизованих стратегій.

Трамп є засновником та головним користувачем Truth Social. Публікація його дописів часто несе сигнали для ринків: наприклад, повідомлення про перемовини з Іраном вже призводили до падіння цін на нафту, а погрози новими ударами – до зростання.

Підписка на ранній доступ коштує від 60 тис. до 100 тис. дол. на місяць.

Вона дає доступ до API Truth Social – програмного інтерфейсу, який використовується як цифровий міст, що дозволяє одній системі напряму підключатися до іншої, що корисно для автоматизованого трейдингу.

Нагадаємо:

Трамп запустив підписку в Truth Social на початку серпня.