Розробник Claude може провести найбільший вихід на біржу в історії

ШІ-стартап Anthropic може вийти на біржу вже у жовтні з оцінкою щонайменше 2 трлн доларів. За такого сценарію розробник Claude перевершить SpaceX і проведе найбільше IPO в історії.

Про це пише Financial Times із посиланням на шістьох інвесторів Anthropic.

Вони очікують, що до кінця 2026 року виручка компанії в річному вимірі сягне 100–120 млрд доларів. Anthropic обчислює цей показник, екстраполюючи результати останнього періоду на 12 місяців. За рік він має зрости більш ніж удесятеро.

Один з інвесторів заявив, що за річного зростання на 800% навіть 30-кратний мультиплікатор виручки дає оцінку в 3 трлн доларів. Публічного американського аналога для порівняння Anthropic не має, проте Palantir і Nebius цього року торгувалися приблизно за 55 річних виручок.

Топменеджери Anthropic ще не визначили цільову оцінку для IPO навіть у приватних розмовах. Фінансові моделі побудували самі інвестори. Розміщення за 2 трлн доларів більш ніж удвічі збільшить нинішню оцінку компанії та може принести її раннім інвесторам мільярди доларів.

Такий дебют стане випробуванням для публічного ринку, який дедалі обережніше ставиться до буму ШІ. Серед інших ризиків інвестори називають конкуренцію з китайськими компаніями, посилення регулювання та конфлікт Anthropic з урядом США.

За словами двох інвесторів, ці чинники, особливо тимчасова заборона Міністерства торгівлі США на найпотужніші моделі Anthropic, сповільнили зростання виручки в червні. Після цього компанія знову прискорилася.

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Нагадаємо:

12 червня SpaceX залучила рекордні 75 млрд доларів під час IPO, яке оцінило компанію Ілона Маска приблизно в 1,75 трлн доларів.

Наступного дня Anthropic вимкнула моделі Fable 5 і Mythos 5 через директиву уряду США щодо національної безпеки.

1 липня Білий дім скасував обмеження на провідні моделі Anthropic, завершивши протистояння з компанією.