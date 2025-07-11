Украина и ЕБРР подписали меморандум, который предусматривает запуск новой фондовой биржи
Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, который предусматривает запуск новой фондовой биржи.
Об этом сообщило Министерство финансов.
Документ был подписан на полях римской Конференции по вопросам восстановления Украины.
Меморандумом предусматривается создание целостной рыночной инфраструктуры - от биржевой торговли до клиринга, расчетов и хранения ценных бумаг.
Меморандум предусматривает:
- создание единого холдинга, который объединит ключевые институты инфраструктуры рынка;
- участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;
- привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;
- запуск новой фондовой биржи;
- оптимизацию управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.
"Это стратегический шаг к формированию полноценного, ликвидного рынка капитала, который станет источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики", - говорится в сообщении.
Меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер Юлия Свириденко, председатель Андрей Пышный, и.о. председателя НКЦБФР Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Следующим этапом станет внесение законодательных изменений, проведение конкурса для привлечения инвестора и реформа управления рыночными институтами.