Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Украина и ЕБРР подписали меморандум, который предусматривает запуск новой фондовой биржи

Виктор Волокита — 11 июля, 18:43
Украина и ЕБРР подписали меморандум, который предусматривает запуск новой фондовой биржи
мінфін

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, который предусматривает запуск новой фондовой биржи.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Документ был подписан на полях римской Конференции по вопросам восстановления Украины.

Меморандумом предусматривается создание целостной рыночной инфраструктуры - от биржевой торговли до клиринга, расчетов и хранения ценных бумаг.

Меморандум предусматривает:

  • создание единого холдинга, который объединит ключевые институты инфраструктуры рынка;
  • участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;
  • привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;
  • запуск новой фондовой биржи;
  • оптимизацию управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.

"Это стратегический шаг к формированию полноценного, ликвидного рынка капитала, который станет источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики", - говорится в сообщении.

Меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер Юлия Свириденко, председатель Андрей Пышный, и.о. председателя НКЦБФР Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Следующим этапом станет внесение законодательных изменений, проведение конкурса для привлечения инвестора и реформа управления рыночными институтами.

фондовые биржи ЕБРР

ЕБРР

Украина и ЕБРР подписали меморандум, который предусматривает запуск новой фондовой биржи
"Укрзализныця" и ЕБРР заключили грантовые соглашения на 54 миллиона евро: на что направят средства
ЕБРР может профинансировать строительство графитного завода в Украине

Последние новости