Украина и ЕБРР подписали меморандум, который предусматривает запуск новой фондовой биржи

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, который предусматривает запуск новой фондовой биржи.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Документ был подписан на полях римской Конференции по вопросам восстановления Украины.

Меморандумом предусматривается создание целостной рыночной инфраструктуры - от биржевой торговли до клиринга, расчетов и хранения ценных бумаг.

Меморандум предусматривает:

создание единого холдинга, который объединит ключевые институты инфраструктуры рынка;

участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;

привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;

запуск новой фондовой биржи;

оптимизацию управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.

"Это стратегический шаг к формированию полноценного, ликвидного рынка капитала, который станет источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики", - говорится в сообщении.

Меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер Юлия Свириденко, председатель Андрей Пышный, и.о. председателя НКЦБФР Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Следующим этапом станет внесение законодательных изменений, проведение конкурса для привлечения инвестора и реформа управления рыночными институтами.