В Украине 37% нарушителей ПДД не оплатили штрафы: в каких регионах должников больше всего

735 тыс новых долгов из-за штрафов ПДД зафиксировали в 2024 году. 37% из них не были оплачены.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Количество производств из-за неуплаченных штрафов постоянно растет. На 33% долгов стало больше в прошлом году, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной войны - в 2,4 раза.

83% должников по штрафам ПДД в прошлом году - мужчины. В то же время доля нарушений среди женщин растет год от года. Если в 2021 году таких производств было всего 9%, то сейчас увеличилось до 17%.

10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали на Днепропетровщине. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. В Одесской области - 7,8%.

За последний год во всех областях кроме Харьковской (-2%) произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины - на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской - +57%.

В 3 раза, в среднем, стало больше просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост в Закарпатской области - в 5 раз. В Одесской и Тернопольской областях - почти в 4 раза.

Всего в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов по состоянию на конец 2024 года.

Напомним:

В Украине 3,6 тыс дел на должников по ОСМД было подано в суд в прошлом году, что в 2,7 раза больше, чем в начале полномасштабной войны. Тогда было подано 1 340 подобных дел за весь год.