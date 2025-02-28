На мировом рынке вырос спрос на новые легковушки: сколько автомобилей приобрели в январе

В январе глобальные продажи новых легковушек составили 6 782 098 ед., что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные GlobalData.

Наибольшее количество легковушек было реализовано в Китае - 1 963 464 ед. (-1,4%).

США на втором месте по продажам автомобилей - 1 108 924 ед. (+4,5%).

На европейских рынках было продано 1 008 694 авто (-3,2%).

Напомним:

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Также в январе украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что составляет 24% от всех импортируемых авто с пробегом.