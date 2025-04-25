В Польщі стартувала програма підтримки бізнесів, які будуть відбудовувати Україну

В Польщі стартувала державна програма пільгового кредитування "Кредит для участі у відбудові України".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Йдеться про щонайменше 250 млн злотих або приблизно 58,25 млн євро для польських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

За умовами програми, максимальна сума кредиту на підприємство – 10 млн злотих (2,33 млн євро), процентна ставка – 2%, а термін погашення – 12 років. Заявки почали приймати три компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

Кошти можуть бути використані на:

транспортування, зберігання та логістику товарів і послуг для населення та будівельних матеріалів, техніки, технологій та інших ресурсів, необхідних для реалізації проєкту;

розвиток ресурсів підприємства з метою участі у реконструкції та розширенні інфраструктури України (включаючи автомобільні дороги, залізниці, енергетику, водопостачання, громадське та житлове будівництво);

підготовку техніко-економічного обґрунтування, дослідження та інвестиційні проєкти;

фінансування діяльності медичних компаній, включаючи виробництво таких продуктів, як протези та перев'язувальні матеріали, призначені для України;

імпорт послуг та продукції від контрагентів з України;

надання товарів та послуг компаніям, які беруть участь у відбудові економіки України, безпосередньо супроводжуючи їх діяльність.

Крім того, можна фінансувати придбання нерухомості в Польщі, якщо це тісно пов’язане з метою інвестиції, напр. будівництво складу, фабрики, цеху або заводу. Для деяких галузей та інвестицій надаються додаткові преференції.

Нагадаємо:

Минулого року суттєва частка передбачених коштів на відбудову не була витрачена.