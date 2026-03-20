Кабмін виділив кошти на житло у Білій Церкві для ВПО з Маріуполя: якими будуть квартири

Кабмін виділив кошти на житло для ВПО з Маріуполя у Білій Церкві

Кабінет міністрів виділив майже 1,2 млрд грн на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кошти підуть на створення муніципального соціального житла – квартир, які надаватимуться в оренду на пільгових умовах: з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

"У грудні минулого року ми оголосили про старт будівництва першого житлового кварталу для маріупольців у Білій Церкві. У межах першої черги передбачено 1 000 квартир. Завершення будівництва плануємо до кінця 2026 року", - розповів Кулеба.

За його словами, проєкт базується на європейських підходах і передбачає створення повноцінної інфраструктури: дитячих садків, школи, амбулаторій, а також безбар'єрного середовища і спеціальних квартир для людей з інвалідністю.

Фінансування забезпечується за рахунок державного бюджету, внеску Маріупольської громади та підтримки партнерів з Європейського Союзу.

Проєкт реалізується разом із Київською обласною військовою адміністрацією, Маріупольською та Білоцерківською громадами.

