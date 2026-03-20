Ринок нерухомості у прифронтових областях: як змінились ціни та попит на житло за рік

У прифронтових областях медіанні ціни на оренду та купівлю квартир переважно зросли за період з лютого 2025 року по лютий 2026.

Про це йдеться у дослідженні OLX Нерухомість, як змінились ціни та попит на сході та південному сході України на прикладі 1-кімнатних квартир на вторинному ринку.

Так, найбільше здорожчання однокімнатних квартир на вторинному ринку фіксували у Харківській області: медіанна ціна купівлі стала вищою на 18% та становила 1 млн грн ($22,6 тис.) у лютому 2026.

У Харкові цей показник становив +16%, до 1,1 млн грн ($24,9 тис.).

На другому місці – Сумська область, із +15% до медіанної вартості (862 тис. грн або ж $19,5 тис.).

У Сумах порівняно з лютим 2025 мали +19%, до 992 тис. грн ($22,4 тис.).

Більш помірне зростання медіанної ціни фіксували в Дніпропетровській та Чернігівській областях: в межах від +8% до +12%, до 1,1 млн грн ($24,9 тис.) та 1,4 млн грн ($31,7 тис.) відповідно.

В обласних центрах купівля 1-кімнатної квартири обійдеться дещо дорожче: 1,4 млн грн ($31,7 тис.) у Дніпрі та 1,5 млн грн у Чернігові ($33,9 тис.)

У Херсонській області медіанна вартість стала вищою на +6%, до 632 тис. грн ($14,3 тис.). Орієнтовно за такою ж медіанною ціною у лютому 2026 можна було придбати 1-кімнатну квартиру в обласному центрі, Херсоні.

Зниження зафіксували лише у Запорізькій області та Запоріжжі: -4% орієнтовно до 644 тис. грн ($14,6 тис.).

Паралельно зі зростанням медіанних цін, у лютому 2026 спостерігали зниження попиту на купівлю 1-кімнатних квартир у прифронтових регіонах. Показники варіюються від -15% до -45% у кількості відгуків, порівняно з даними лютого 2025. Найбільш помітне зниження відбулось у Чернігові та області (до -44%), Харкові та області (до -39%), Дніпрі та області (до -35%).

Нагадаємо:

У грудні 2025 медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн. Це на 14% більше, ніж наприкінці 2024. Щодо рівня пропозиції та попиту по країні фіксували спад: кількість оголошень стала меншою на 5%, а кількість відгуків на 12%.