За рік кількість відгуків на вакансії в ЗСУ впала майже вдвічі – дослідження

Кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" за рік зросла майже вдвічі – на 95%, тоді як кількість відгуків по Україні скоротилася на 40%

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

У червні 2026 року найбільше вакансій з категорії "Служба у Силах оборони" було в Дніпропетровській області, а порівняно з червнем 2025 ця кількість зросла на 74%. На другому місці – Київська область, де річне зростання становило 50%.

Найбільше кількість вакансій за рік зросла у Харківській (+165%), Львівській (+151%), Полтавській (+134%), Миколаївській (+107%) та Запорізькій (+106%) областях.

Також у понад два рази збільшилася кількість вакансій, де наймають кандидатів без досвіду – на 139%.

Попри падіння загальної кількості відгуків на військові вакансії, в окремих регіонах їх кількість зросла. Зокрема у Чернівецькій області кількість відгуків зросла на 79%, у Львівській – на 38%, у Вінницькій – на 23%, а в Одеській – на 7%.

Найбільший спад зафіксували у Житомирській області (-72%), а найменший – у Черкаській (-23%).

Найпопулярнішими серед кандидатів стали посади діловода, оператора БПЛА або РЕБ, снайпера, рекрутера, оператора FPV дрона, військового медика або фельдшера, посади в аеророзвідці.

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З 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ – з цього дня уряд розпочав експериментальний проєкт зі впровадження нових контрактів у Силах оборони.