"Укрексімбанк" надав виробнику соків кредит на 135 мільйонів під часткову держгарантію

Державний Укрексімбанк надав 135 млн грн кредиту компанії з виготовлення натуральних соків "Еко-Сфера" з Вінниччини, половину якого покриває держгарантія.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Кредит оформлено у форматі траншевої кредитної лінії із застосуванням механізму державного ризик-шерингу - 50% ліміту забезпечено державною портфельною гарантією.

Залучені кошти буде використано для сезонного накопичення сировини, що дасть змогу компанії збільшити виробництво в піковий період і посилити ринкову присутність своїх брендів як у регіонах, так і на національному рівні.

Нагадаємо:

Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк у другому кварталі 2025 року надали українським містам 10 кредитів на загальну суму 3 млрд грн.