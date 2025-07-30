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"Укрэксимбанк" предоставил производителю соков кредит на 135 миллионов под частичную госгарантию

Виктор Волокита — 30 июля, 15:36
Укрэксимбанк предоставил производителю соков кредит на 135 миллионов под частичную госгарантию
Getty Images

Государственный Укрэксимбанк предоставил 135 млн грн кредита компании по изготовлению натуральных соков "Эко-Сфера" из Винницкой области, половину которого покрывает госгарантия.

Об этом говорится в сообщении банка.

Кредит оформлен в формате траншевой кредитной линии с применением механизма государственного риск-шеринга - 50% лимита обеспечено государственной портфельной гарантией.

Привлеченные средства будут использованы для сезонного накопления сырья, что позволит компании увеличить производство в пиковый период и усилить рыночное присутствие своих брендов как в регионах, так и на национальном уровне.

Напомним:

Государственные Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк во втором квартале 2025 года предоставили украинским городам 10 кредитов на общую сумму 3 млрд грн.

Укрэксимбанк кредиты

кредиты

"Укрэксимбанк" предоставил производителю соков кредит на 135 миллионов под частичную госгарантию
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