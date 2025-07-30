"Укрэксимбанк" предоставил производителю соков кредит на 135 миллионов под частичную госгарантию
Государственный Укрэксимбанк предоставил 135 млн грн кредита компании по изготовлению натуральных соков "Эко-Сфера" из Винницкой области, половину которого покрывает госгарантия.
Об этом говорится в сообщении банка.
Кредит оформлен в формате траншевой кредитной линии с применением механизма государственного риск-шеринга - 50% лимита обеспечено государственной портфельной гарантией.
Привлеченные средства будут использованы для сезонного накопления сырья, что позволит компании увеличить производство в пиковый период и усилить рыночное присутствие своих брендов как в регионах, так и на национальном уровне.
Напомним:
Государственные Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк во втором квартале 2025 года предоставили украинским городам 10 кредитов на общую сумму 3 млрд грн.