Кредити від держбанків України: кому вони роздали мільярди за пів року
Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк у другому кварталі 2025 року надали українським містам 10 кредитів на загальну суму 3 млрд грн.
Про це свідчить інформація Міністерства фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно із нею, найбільше кредитів видав Укргазбанк – сім кредитів на загальну суму 1,93 млрд.
Зокрема, Львів отримав найбільший кредит - на 650,5 млн грн.
Дніпро отримав два кредити від вказаного банку на загальну суму 543,1 млн грн.
Кривий Ріг залучив в Укргазбанку два кредити на загальну суму 394,3 млн грн.
Запоріжжя теж отримало кредит у розмірі 300,0 млн грн.
Ощадбанк видав два кредити загальною сумою 968,0 млн грн:
- Перший кредит отримав Львів – 668,0 млн
- Другий кредит отримав Дніпро – 300,0 млн грн.
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