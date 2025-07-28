Кредити від держбанків України: кому вони роздали мільярди за пів року

Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк у другому кварталі 2025 року надали українським містам 10 кредитів на загальну суму 3 млрд грн.

Про це свідчить інформація Міністерства фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно із нею, найбільше кредитів видав Укргазбанк – сім кредитів на загальну суму 1,93 млрд.

Зокрема, Львів отримав найбільший кредит - на 650,5 млн грн.

Дніпро отримав два кредити від вказаного банку на загальну суму 543,1 млн грн.

Кривий Ріг залучив в Укргазбанку два кредити на загальну суму 394,3 млн грн.

Запоріжжя теж отримало кредит у розмірі 300,0 млн грн.

Ощадбанк видав два кредити загальною сумою 968,0 млн грн:

Перший кредит отримав Львів – 668,0 млн

Другий кредит отримав Дніпро – 300,0 млн грн.

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