Облигации Украины дорожают по мере того, как растут ожидания мирного плана – Bloomberg

Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигнув новых максимумов на фоне ожиданий инвесторов, что детали соглашения о прекращении войны появятся на следующей неделе.

Об этом пишет Bloomberg.

Облигации Украины подорожали по всем срокам погашения. Бумаги с выплатой в 2034 году превысили 60 центов за доллар, что является рекордным уровнем с момента их выпуска в 2023 году. В то же время доходность украинских облигаций за год составила 7,8%, что делает их одними из самых прибыльных среди развивающихся рынков.

Ожидается, что на следующей неделе на конференции в Германии США представят план прекращения войны, который может включать замораживание конфликта, гарантии безопасности для Украины и возможность проведения выборов после прекращения боевых действий.

В прошлом году украинские облигации выросли примерно на 60%, поскольку инвесторы делали ставку на шаги, которые могут приблизить завершение войны.

Напомним:

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.