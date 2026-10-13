Біржа оприлюднила правила для експорту газу з України

Стали відомі правила для продажу газу за кордон

"Українська енергетична біржа" (УЕБ) опублікувала механізм продажу газу власного видобутку на експортні ринки.

Про це йдеться на вебсайті УЕБ.

Торги проходитимуть у спеціалізованій секції системи БЕТС ("Біржова електронна торгова система"), а ресурс зможуть купувати лише компанії-нерезиденти.

Продавцем зможуть бути газовидобувні підприємства, включені Міністерством енергетики до щомісячного переліку підприємств, що передавали газ на точки входу до газотранспортної системи (ГТС).

Статус продавця компанія набуватиме з дня затвердження переліку і лише на обсяг, визначений для нього на поточний місяць.

Не можна буде продавати газ за кордон взимку: механізм працюватиме з 1 березня по 30 листопада кожного року. Ліміт продажу становитиме 15% від обсягу газу, переданого підприємством до ГТС попереднього місяця.

Ці ліміти визначатиме Міністерство енергетики до 12 числа місяця торгів, на підставі даних Оператора ГТС – сама біржа ліміти не розраховуватиме.

Тип торгів – односторонній аукціон на підвищення ціни, де ініціатором виступатиме український продавець. Ціна визначатиметься у євро за МВт-год. без ПДВ, до двох знаків після коми.

Крок для підняття ціни становитиме 0,03 євро за МВт-год. Час очікування кращої ціни – 2 хвилини, проте інші значення зможуть бути встановлені в оголошенні про сесію.

Переможця аукціону визначатимуть за найвищою запропонованою ціною. Вона буде фінальною і не змінюватиметься.

Після визначення покупця точкою постачання газу буде точка виходу на кордоні України з державами-членами ЄС або Молдовою. Цю точку обирає продавець.

Період постачання також обиратиме продавець, проте він має закінчуватися не пізніше останнього дня другого місяця після місяця торгів.

У разі кризової ситуації експорт може бути тимчасово припинено. Рішення ухвалюватиме Кризовий комітет при Міненерго за ініціативою Міненерго та/або за зверненням Нафтогазу ОГТС; рішення затверджуватиме Міненерго.

Воно набирає чинності з дня ухвалення і того ж дня надсилається біржі. Після його отримання УЕБ зупиняє експортні сесії. Газ, реалізований на Біржі до дня набрання рішенням чинності, все одно може бути експортований.

Нагадаємо:

Після кількох місяців обговорень Кабінет міністрів таки вирішив дозволити частковий експорт газу до Європейського Союзу – вперше з початку великої війни. Відповідне рішення уряд ухвалив 7 жовтня.

Наприкінці вересня уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це означає, що ціна на газ для населення України взимку залишиться незмінною.

Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.