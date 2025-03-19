Украинские акции отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) после существенного роста в понедельник и вторник в среду падают после сообщений о результатах второго разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

При общих позитивных словах о прогрессе в переговорах договоренность о прекращении огня не была достигнута.

Согласно данным WSE, акции агрохолдинга "Агротон" с землей у фронта подешевели на 8,01%, Milkiland - на 7,33%, Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами - на 7,30%, KSG-Agro - на 4,62%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" - на 2,29%, крупнейшего в мире экспортера масла "Кернел" - на 2,36%.

Только акции агрохолдинга ИМК показали рост на 4,17%.

На Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП с утра среди снизился на 2,16%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo - на 12,01%.

Напомним:

Работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для своих работников, которые являются ветеранами с инвалидностью и возвращаются на свои места работы.